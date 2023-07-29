Новая пиццерия откроется в зоне отдыха спорткомплекса в подмосковных Подлипках

На базе специализированного спорткомплекса пляжных видов спорта, построенного в прошлом году в Подлипках Городского округа Коломна, совсем скоро распахнет свои двери новая точка общественного питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Ожидается, что данная семейная пиццерия сможет стать еще одной точкой притяжения для жителей быстрорастущего микрорайона. Предприниматель Армен Варданян рассказал, что теперь в зоне отдыха можно не только наблюдать за трансляцией игр на песчаных кортах, но и перекусить настоящей итальянской пиццей. Заведение откроется по франшизе. Он также выразил надежду, что жители по достоинству оценят вкус, качество и ассортимент.

Глава муниципалитета Александр Гречищев подчеркнул, что предприниматели, выбирающие Подмосковье в качестве площадки для развития своего бизнеса, могут рассчитывать на поддержку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо создавать комфортные условия для размещения бизнеса в парках региона.