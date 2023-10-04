Новая подстанция скорой помощи появится в Мытищах уже в следующем году

Подрядчик приступил у к устройству котлована здания будущей подстанции скорой помощи в деревне Сухарево городского округа Мытищи. Об этом рассказали в региональном Министерстве строительного комплекса.

В настоящее время на объекте задействовано десять рабочих и две единицы специальной строительной техники. Ожидается, что общая площадь двухэтажного здания составит две тысячи квадратных метров.

Данная подстанция скорой помощи рассчитана на дежурство пяти бригад в смену. В здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, конференц-залы, учебно-методический кабинет, а также иные административные и вспомогательные помещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье активно модернизируют стационары.