Новая поликлиника на 670 посещений появится в Балашихе в следующем году
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Строительство поликлиники в микрорайоне Саввино в городском округе Балашиха планируют завершить через год. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.
Инспекторы ведомства побывали на объекте с проверкой. Специалисты оценили соответствие выполненных работ требованиям проектной документации, а также проанализировали в испытательной лаборатории качество строительных материалов.
Здание поликлиники для взрослых и детей на 670 посещений в смену возводят с марта текущего года. В настоящее время установлены монолитные конструкции и выполнена бетонная подготовка.
В Главгосстройнадзоре Подмосковья отметили, что с начала года в регионе начали строить восемь поликлиник, в том числе в Серпухове, Люберцах и Лобне.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие пять лет во всех стационарах региона будет внедрен новый стандарт.