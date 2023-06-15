Новая поликлиника на 670 посещений появится в Балашихе в следующем году

Строительство поликлиники в микрорайоне Саввино в городском округе Балашиха планируют завершить через год. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главгосстройнадзора.

Инспекторы ведомства побывали на объекте с проверкой. Специалисты оценили соответствие выполненных работ требованиям проектной документации, а также проанализировали в испытательной лаборатории качество строительных материалов.

Здание поликлиники для взрослых и детей на 670 посещений в смену возводят с марта текущего года. В настоящее время установлены монолитные конструкции и выполнена бетонная подготовка.

В Главгосстройнадзоре Подмосковья отметили, что с начала года в регионе начали строить восемь поликлиник, в том числе в Серпухове, Люберцах и Лобне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в ближайшие пять лет во всех стационарах региона будет внедрен новый стандарт.