Новая поликлиника распахнула свои двери жителям Ленинского округа

Современное, новое здание, рассчитанное на сотню посещений в смену заработало в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского городского округа. Этого события с нетерпением ждали 30 тысяч жителей микрорайона.

Уже сегодня, сразу после открытия, медицинское учреждение загружено на 60%. Как отмечают медики, на региональном сайте госуслуг открыта запись в новую поликлинику на ближайшие две недели.

В медучреждении уже идет активный прием и взрослых, и детей. Организованы отдельные входы для разделения потоков больных и здоровых пациентов. Кабинеты диагностики и узкопрофильных специалистов оборудованы современной медтехникой.

В учреждении работает уютная «Добрая комната» с развивающими игрушками. Здесь детвора может расслабиться в ожидании приема врача.

«На этапе строительства в Ленинском округе – две большие поликлиники: на 750 посещений – в Сапроново и на 1000 посещений – в ЖК «Пригород Лесное». Они начнут работу в начале 2025 года», - сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

Глава Ленинского городского округа добавил, что в ближайшее время в округе начнут работу офис врачебной практики в ЖК «Миловидное» в поселке Развилка и отделение неотложной помощи в ЖК «Первый Квартал».