Новая поликлиника в Котельниках готова наполовину

В Котельниках на улице Кузьминская продолжается строительство новой поликлиники для взрослых и детей, рассчитанной на 400 посещений в смену, ее стройготовность достигла 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Благодаря» нацпроекту «Здравоохранение» впервые за много лет в городе появится амбулаторное-поликлиническое специализированное медицинское учреждение, расположенное в отдельном здании. На объекте ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Помимо этого, строители выполняют отделку внутренних помещений, а также устройство проездов и тротуаров. В новом медицинском учреждении установят компьютерный томограф, а также обустроят клиническую лабораторию, которая будет осуществлять полный спектр клинических исследований. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.