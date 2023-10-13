Новая поликлиника в подмосковном ЖК «Пехра» уже открыла свои двери для пациентов

В жилом комплексе «Пехра» городского округа Балашиха открыли поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.

Отмечается, что данное медучреждение построил девелопер ГК «Гранель» в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Площадь медицинского объекта составляет чуть более пятисот семидесяти квадратных метров. Застройщик оснастил поликлинику всем необходимым оборудованием.

На сегодняшний день на территории жилого комплекса «Пехра» уже работают три детских сада, возводится школа, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Помимо взрослой, в комплексе построена и готовится к открытию детская поликлиника.

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