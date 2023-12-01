Новая пристройка к гимназии №14 в Одинцово готова к приему учеников, рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов по итогам проверки объекта. Корпус рассчитан на пятьсот мест.

В пристройке оборудовали учебные классы, мастерские и лаборатории, столовую почти на семь сотен мест, актовый зал на полтысячи зрителей, спортзал. Здесь установили современное оборудование, включая интерактивные доски и моноблоки в классах, большой экран и качественную светозвуковую технику в актовом зале.

Штат педагогов уже полностью укомплектован, в него вошли 74 специалиста. Корпус примет первых учащихся уже в понедельник — в нем будут заниматься ребята из пятых — одиннадцатых классов.