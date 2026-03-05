Новая реальность: как цифровой ID поможет челябинцам спасти свои данные от взлома

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России прокомментировали массовые жалобы жителей Челябинска на временную блокировку учетных записей на портале «Госуслуги». Ранее пользователи столкнулись с невозможностью войти в систему из-за сообщений о подозрительной активности, ограничивающих доступ на 72 часа, пишет портал 74.ru .

В ведомстве пояснили, что блокировка является превентивной мерой защиты, внедренной в декабре 2024 года для противодействия мошенничеству. При обнаружении сомнительных действий алгоритмы ограничивают вход в разделы с финансовой информацией, а также запрещают авторизацию через портал на сторонних ресурсах, включая сайты микрофинансовых организаций и приложение «Госключ». Это делается для того, чтобы злоумышленники не успели оформить кредиты на чужое имя.

Представители министерства отметили, что восстановить полный функционал личного кабинета можно досрочно. Если раньше для этого требовалось личное посещение МФЦ, то теперь запущен дистанционный механизм идентификации через цифровой ID в системе MAX. При этом в министерстве подчеркнули, что использование данного инструмента является добровольным: пользователи могут выбрать иной способ подтверждения личности или просто дождаться завершения трехдневного периода заморозки.

Эксперт по защите информации Федор Петрушенко, комментируя ситуацию, предположил, что владельцы аккаунтов могут не подозревать о попытках взлома со стороны третьих лиц. Он сравнил работу системы с автоматической блокировкой смартфона при неверном вводе пароля, подчеркнув, что подобные неудобства оправданы, так как предотвращают более серьезные последствия, например, незаконные сделки с недвижимостью.

Специалист также затронул вопрос выбора методов идентификации. По его мнению, внедрение новых цифровых инструментов — это неизбежная часть жизни в современном обществе. Петрушенко резюмировал, что граждане могут либо адаптироваться к правилам цифрового мира и использовать предлагаемые механизмы защиты, либо полностью отказаться от современных технологий в пользу жизни в сельской местности, где цифровые сервисы не будут их беспокоить.