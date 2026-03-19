Новая схема: работодатели начнут массово отбирать деньги у сотрудника за телефон

Руководство компании имеет право вводить запрет на использование личных мобильных устройств в рабочее время, однако для этого должны быть веские причины, закрепленные официально. Разъяснения дала старший преподаватель РАНХиГС Татьяна Голубева, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, ограничения должны быть прописаны во внутренней документации организации. Просто так, безосновательно, требовать от подчиненных убрать телефоны начальник не может. Меры должны быть соразмерны условиям труда. Например, запрет уместен, если этого требуют нормы безопасности, специфика производственного цикла или необходимость обеспечения нормального рабочего процесса.

Специалист подчеркнула: если руководитель ввел такие правила без очевидной связи с должностными обязанностями, их можно оспорить как избыточные. Кроме того, Голубева обратила внимание на ответственность работодателя. Когда личные гаджеты сотрудников оказываются под запретом, компания обязана обеспечить условия для их сохранности, так как речь идет о личном имуществе.