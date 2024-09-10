Новая школа будет построена на территории подмосковного ЖК «Новая Алексеевская роща»

Министерство жилищной политики Московской области выдало ГК «Гранель» разрешение на строительство новой школы, рассчитанной дна 1230 учеников, в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» в городском округе Балашиха.

Площадь школы составит более шестнадцати тысяч квадратных метров. Объект будет иметь П-образную форму и разделено на три функциональных блока: начальную школу, общешкольные помещения, основную и среднюю школы.

Для удобства учеников и родителей предусмотрены зоны ожидания. Перед главным входом запланирована площадка с твердым покрытием из тротуарной плитки для проведения общешкольных мероприятий.

В «Новой Алексеевской роще» также возведут поликлинику на 400 посещений в смену и детский сад для 250 воспитанников. На первых этажах жилых домов разместятся объекты сферы услуг: магазины, кафе, пункты выдачи заказов, салоны красоты, аптеки.