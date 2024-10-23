Новая школа на 1320 в Балашихе готова на 80%

На объекте в микрорайоне Железнодорожный завершают отделку помещений и завозят технологическое оборудование. Здание уже подключили ко всем внешним сетям. Практически завершено благоустройство прилегающей территории. В настоящий момент строители монтируют систему наружного освещения и видеонаблюдения по системе «Безопасный регион». На объекте задействованы порядка 180 человек.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил хорошие темпы строительства нового образовательного учреждения. Оно станет одним их важных социальных объектов в микрорайоне Железнодорожный, развитие которого является важной задачей для региональных и городских властей.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«С главой Балашихи убедились, что объект готов почти на 80%. Строители делают всё, чтобы до конца года получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Планируется, что после зимних каникул сюда придут школьники и педагоги. Доступное и качественное образование рядом с домом — это одна из задач, которые перед нами ставят жители. Важно, чтобы родителям не нужно было ломать голову, куда отвести детей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Современная четырёхэтажная школа рассчитана на 55 классов. Все учебные помещения спроектированы с учётом возрастных особенностей учеников. Классы для малышей и старшеклассников будут разделены по этажам. Также откроется актовый зал и просторная столовая на 600 посадочных мест. В школе будет два спортивных зала на первом и втором этажах. В большом спортзале установили перегородку — в нём смогут заниматься параллельно два класса. На территории школы также предусмотрены стадион, пространство для отдыха, учебно-опытная зона.

Возводить новую школу в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный начали чуть больше года назад. Этот объект станет новым корпусом школы № 15. Строительство ведётся по инвестиционной программе.