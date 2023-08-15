Новая школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию в поселке Тучково Рузского округа

В микрорайоне Силикатный в поселке Тучково Рузского округа выдали разрешение на ввод эксплуатации новой школы, которую возводили по госпрограмме за счет средств бюджета. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В министерстве уточнили, что в трехэтажном здании с 1 сентября смогут учиться 400 школьников. Для них обустроили учебные классы, помещения групп продленного дня, пищевой блок, спортивный и актовый залы, лабораторно-исследовательские комплексы и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. На ней появилась система площадок для занятий на открытом воздухе, подвижных игр, отдыха и спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.