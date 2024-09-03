Новая школа «Прометей» открылась в Балашихе

С началом учебного года в Балашихе открылась школа «Прометей», расположенная в ЖК «Пехра», ее возвели по президентскому проекту «Современная школа». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1,5 тысячи учеников. Для них обустроили классы и помещения для групп продленного дня, специализированные кабинеты и лаборатории, библиотеку с медиатекой, спортивные и актовый залы и другие помещения. На фасаде школы размещено монументальное изображение Прометея. Рядом с ней появились стадион, площадки для игровых видов спорта и детских игр, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.