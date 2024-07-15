Новая школа, рассчитанная на 1100 учеников, откроется уже 1 сентября в Павловской Слободе

В Павловской Слободе городского округа Истра 1 сентября откроется новая школа. Этого события очень ждут родители, дети, педсостав, ведь с введением нового образовательного учреждения будет закрыт вопрос со второй сменой в местной школе. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

В настоящее время общая готовность объекта превышает уже девяносто процентов. Однако, помимо строительства самого здания школы, на объекте начались работы и по благоустройству прилегающей территории. В дальнейшем это место преобразится до неузнаваемости.

На сегодняшний день подрядной организацией демонтировано старое основание у объекта, проведено устройство основания из песка и щебня, завезен бордюрный камень. В ближайшее время здесь построят подпорные стены, пандус и лестницы, устроят ливневки, обустроят тротуары. К началу учебного года территория у новой школы будет полностью благоустроенной.