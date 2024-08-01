Новая школа в Красногорске готовится к открытию с 1 сентября

Учебный год для многих ребят начнется в стенах воспитательно-образовательного комплекса «Лидер». Известно, что он способен вместить в себя 900 человек, а встроенно-пристроенный детский сад – 150.

Стало известно, что строительство нового социально значимого объекта почти подошло к концу – готовность оценивается на 91%. Осмотреть его на финишной прямой выехал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Богдан Адриянов проверил здание в рамках Народной программы и федерального проекта «Новая школа».

Проект образовательного учреждения включил в себя спортивные площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также просторную столовую, актовые залы и двухэтажную библиотеку. Отмечается, что все работы ведутся с соблюдением установленных сроков.

К слову, глава городского округа ранее говорил о том, что в Красногорске к новому учебному году планируют открыть сразу несколько воспитательно-образовательных комплексов. Они будут находиться в ЖК «Отрада» и «Красногорский», «Пятницких кварталах» и Павшинской пойме, как заявил Дмитрий Волков.