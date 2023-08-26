Новая школа в микрорайоне Силикатный в Тучково готовится к открытию

Четыреста юных жителей микрорайоне Силикатный в Тучково Рузского городского округа уже 1 сентября пойдут в новую школу, в которой идут последние приготовления перед предстоящим Днем знаний.

Отмечается, что в просторных классах уже установлена мебель и современное оборудование: интерактивные доски, новые микроскопы, станки для уроков технологии и многое другое. Актовые залы с концертным оборудованием и гримерные ждут школьных творческих вечеров, а спортивная зона — первых рекордов.

«Мы очень ждем открытия новой школы, часто приходим сюда с дочкой Александрой, она идет во второй класс. Здесь просторно и красиво. Главное — детям здесь будет интересно, комфортно и безопасно!» — поделилась своим мнением жительница поселка Людмила Шинкарева.

Примечательно, что за безопасностью на территории учебного заведения будут следить камеры, интегрированные в систему «Безопасный регион». Также при проектировании школы были созданы условия для комфорта юных пешеходов.

«Силами муниципалитета для безопасности и удобства школьников этим летом был сделан тротуар с ограждениями протяженностью 400 метров, ведущий к новой школе», — рассказал глава муниципалитета Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет рекордное количество первоклассников — 120 тысяч.