Новая школа в Мытищах будет сдана в ближайшее время

Образовательное учреждение в городском округе Мытищи после сдачи в эксплуатацию будет передано в муниципальную собственность. Информацию предоставили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Новая школа рассчитана на 500 учеников. Завершения ее строительства ожидают с нетерпением местные жители.

На сегодняшний день к завершению идут отделочные работы, а также устанавливается мебель в классах и помещениях общего пользования. Известно, что полностью готовы спортивная площадка на территории школы и зона для игр на улице.



Внутри здания будут располагаться медицинский кабинет, актовый и спортивные залы, лаборантские для проведения уроков, большая библиотека, а также классы для тех, кто остается по программе продленного дня (начальные классы).

Здание соответствует всем нормам безопасности и комфорта.