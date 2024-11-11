Новая школа в жилом квартале «Семейный» готова на 54%

В жилом квартале «Семейный» города Одинцово — микрорайоне «Клубничное поле» — продолжается строительство новой общеобразовательной школы на 1100 учеников. Объект возводит группа компаний «Инград» в рамках проекта «Одинград», после завершения строительства школу передадут муниципалитету. Как сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, готовность объекта на текущий момент составляет 54%. Первых учеников школа примет в сентябре 2025 года.

«Новая школа, которую возводит «Инград» в квартале «Семейный», должна открыть свои двери для учеников уже в сентябре 2025 года. Сейчас на объекте продолжаются черновые общестроительные работы, обустройство внутренних и наружных инженерных сетей, установка фасадных конструкций, монтаж и огнезащита металлоконструкций здания. Учитывая близость к лесной зоне для обеспечения пожарной безопасности предусмотрена дополнительная система вентиляции, — особо подчеркнул Андрей Иванов. — До 15 декабря будет проведена канализация. Сейчас на объекте задействовано порядка 150 человек и 12 единиц строительной техники. На следующей неделе подрядчик приступит к индивидуальному тепловому пункту. До конца декабря планируется закрыть контур здания, чтобы в новом году прогреть помещения и выйти на внутреннюю отделку».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Одинцово ]

Добавим, что для школьников создадут все условия для обучения и развития талантов. По согласованным с Министерством образования моделям на трех этажах здания разместятся учебные помещения, игровые, кабинет музыки, помещения для групп продленного дня, медицинский блок, пищеблок, обеденный зал, мастерские, музыкальный и физкультурные залы, библиотечно-информационный центр. Общая площадь объекта составляет 13,5 тысячи квадратных метров. Строительство стартовало весной 2024 года.

На прилегающей территории разместятся площадки для подвижных игр, развития ловкости и координации, занятий спортом и тихого отдыха. Также подрядчик обустроит пространство для посадки и высадки из школьного автобуса и разворотную площадку для спецтехники.

Как сообщалось ранее, проект «Одинград» включает в себя сразу три квартала — «Семейный», «Лесной» и «Центральный». В рамках комплексной застройки возводится также социальная инфраструктура, созданы благоустроенные внутренние дворы. Жители получат полный доступ к единой инфраструктуре всего проекта «Одинград».