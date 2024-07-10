Новая школа в ЖК «Отрада» в Красногорске готовится принять первых учеников

Школа, рассчитанная на 1375 учеников, в ЖК «Отрада» городского округа Красногорск поставлена на кадастровый учет. Это стало возможным благодаря оперативный работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра по Московской области.

Ожидается, что центром притяжения новой школы станет универсальный атриум в виде «форума» с поднимающимися зрительными местами и сценой-площадкой перед ними. На время проведения мероприятий предусмотрена возможность изоляции атриума, а в свободное время — это пространство открыто для отдыха и общения учеников и педагогов.

Строительство и открытие образовательного учреждения в ЖК «Отрада» предоставляет новые возможности для обучения и развития подрастающего поколения района. Новое здание будет работать на ближайшие поселения не только в учебное время, она станет социокультурным центром этой части Подмосковья.