Новая современная детская площадка открыта в Дубне

В Дубне открыли новую площадку, в честь которой в городе провели детский праздник.

В лесополосе на улице Володарского появилась новая детская площадка. В праздничный день открытия ребят и их родителей встречали огромные и мягкие медведи, которые укутывали гостей своим добродушием. Аниматоры подготовили веселую программу для юных горожан.

«Модернизацию комплекса провели по губернаторской программе. Обслуживать его будет МБУ «ЖКУ». Мы увеличили территорию площадки с 300 до 450 кв. м, обновили основание, установили новые игровые элементы, включая песочную зону», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

Площадка привлекла внимание не только медведей. Ее посетили многие сказочные персонажи, которые приветливо встречали горожан. Стоит отметить, что локацию посетили сотни дубненцев. Каждый высоко оценил праздничные конкурсы и задорную музыку. Некоторые конкурсы проводили герои «Бременских музыкантов».

Праздник завершился, а площадка будет долгое время служить ее посетителям. Для детских игр есть все необходимое: качели, лазалки, горки и карусели. Площадка пользовалась всегда популярностью среди горожан. В первую очередь этому способствует ее месторасположение. Сосновый лес, хвойный аромат, свежий воздух и безветренность в любое время года гарантируют приятную прогулку. В летний день в парке можно скрыться от зноя. Старые игровые элементы прослужили более 12 лет.

«Просто супер площадка, сделали здорово. Ребенку нравится, стало еще лучше, чем было», — поделился житель Дубны Михаил Плюто.

Гостей мероприятия напоили сладким чаем и угостили вкусными пирожками. После завершения праздника взрослые и дети остались на площадке, заряженные хорошим настроением.