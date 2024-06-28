Новая современная поликлиника откроется в Котельниках в начале 2025 года

В микрорайоне Ковровый продолжается активное строительство Единой городской поликлиники. Она рассчитана на 400 посещений в смену и будет доступна для жителей в начале следующего года.

Работы на объекте идут в уверенном темпе. Более 140 человек и пять единиц спецтехники задействованы на месте. В настоящее время завершены кровельные работы. Бригады провели установку окон и витражей, а также на 90% доделали внутреннюю отделку и фасад.

Параллельно с этим ведется благоустройство прилегающей территории больницы.

Уже с начала 2025 года современная Единая городская поликлиника в Котельниках откроет свои двери. В медучреждении оборудуют детское и взрослое отделения, собственную лабораторию, отделение физиотерапии, дневной стационар и базовые кабинеты.

Отметим, что строительство поликлиники в Котельниках ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».