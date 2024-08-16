Новая спортивная площадка появилась в поселке Елизаветино

Многофункциональный спортивный комплекс открылся этим летом в рамках нацпроекта «Демография». Местные жители долго ждали появления такой площадки в поселке. Причем, пользоваться ей можно круглый год!

Совсем скоро любители зимних видов спорта смогут поиграть в хоккей на новой площадке в поселке Елизаветино. Ну а пока лето не закончилось, местных жителей приглашают насладиться другими, не менее интересными видами физической активности. Так, к примеру, площадка полностью оборудована для игры в футбол, волейбол, теннис и баскетбол.

Также здесь есть все удобства для настоящих спортсменов и их болельщиков: удобные трибуны, просторные раздевалки, скамейки для запасных игроков и не только. Вечером площадка освещается яркими фонарями, установленными по периметру.

Ее осмотрел председатель городского Совета депутатов Мироничев Олег Иванович вместе с главой городского округа Электросталь Волковой Инной Юрьевной. Они пожелали ребятам, которые будут здесь заниматься, достичь невероятных спортивных успехов!