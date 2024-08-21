Новая спортплощадка в селе Саввинская Слобода округа Одинцово преобразится до конца лета

Зона для активного и спокойного отдыха на ул. Школьная появится в селе Саввинская Слобода. Работы подходят к концу, процесс оценили глава Одинцовского округа Андрей Иванов, депутаты и директор спортшколы Звенигорода.

Новая спортивная площадка у дома №77 позволит жителям играть в мини-футбол и баскетбол, настольный теннис, либо выбрать отдых в зоне с лавочками и качелями. Также на территории обустроят воркаут-пространство, где можно будет заниматься на турниках . В ближайшее время на местности проведут замену дорожного покрытия, в том числе и на пешеходных тропинках, ведущих на площадку.

«Обязательно проработаем вопрос с освещением и видеонаблюдением, чтобы там было светло и безопасно. Работы стартовали 10 июля и завершатся до конца августа», — рассказал глава округа Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поддержал инициативу местной жительницы: женщина предложила высадить рядом с новым объектом деревья, чтобы зеленый «экран» отгородил спортивную зону от контейнерной площадки. Высадку планируется провести в рамках одной из ближайших экологических акций.

Отметим, что в 2024 году на территории Одинцовского округа запланирована модернизация 31 детской игровой и 13 спортивных площадок. Срок завершения работ – 15 сентября 2024 года. Кроме того, в этом году планируется обустроить 4 площадки для выгула собак: на улице Интернациональная в Одинцово, в ЖК «Гусарская баллада», в Кубинке и на улице Городок-17 в рабочем поселке Большие Вяземы.