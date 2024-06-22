Российские войска продолжают успешное неступление в ДНР под Горловкой. К слову, данное направление последние два года считалось своеобразным медвежьим углом, ибо тут с начала спецоперации практически не велось никаких активных боевых действий.

Как сообщает работающий на украинское ГУР аналитический ресурс DS, российские войска к вечеру пятницы, 21 июня, заняли населенный пункт Шумы и близки к полному перерезанию трассы на Торецк, по которой идет снабжение украинских боевиков. Отмечается, это стало возможным из-за повального бегства в рядах ВСУ и не желания командования вступать в ближний бой с российскими штурмовиками.

«Шумы под Торецком сданы. Появилась новая точка прорыва. Из-за чего, знаете? Из-за некоторых дегенератов в командовании бригад», — приводится в публикации.

К слову, произошедшее вызвало самую настоящую истерику в Верховной раде Украины. Местный нардеп Марьяна Безуглая обвинила в поражении на горловском направлении главкома ВСУ Сырского и командующего восточным фронтом генерала Содоля.

Также добавим, что российские военные, развивая превосходство над врагом, продвинулись существенно в восточной части Майорска и продолжают активный штурм поселка Северного.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.