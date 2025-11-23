В своей публикации для журнала New Yorker она подтвердила, что медики идентифицировали у нее резистентную к терапии форму онкологического заболевания кроветворной системы.

Поводом для комплексного медицинского обследования, которое Шлоссберг прошла после появления на свет второго ребенка, стали аномально завышенные показатели белых кровяных телец. Более углубленная диагностика, осуществленная в мае 2024 года (на момент постановки диагноза пациентке было 34 года), окончательно подтвердила наличие острого миелоидного лейкоза. В рамках борьбы с болезнью она прошла через несколько циклов химиотерапевтического лечения и две сложнейшие процедуры по пересадке донорского костного мозга.

Согласно актуальным прогнозам лечащих врачей, озвученным в медицинском заключении, отведенный Шлоссберг срок может составлять порядка одного года. На сегодняшний день все возможные и одобренные протоколы лечения данного типа рака крови исчерпаны.

Ранее сообщалось о том, что посол РФ в США Дарчиев передал материалы об убийстве Кеннеди.