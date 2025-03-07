Новая улица в Наро-Фоминске будет названа в честь выдающегося жителя

Комиссия Наро-Фоминского городского округа по увековечиванию выдающихся личностей выбрала название улицы в новом жилом квартале. Она будет носить имя Михаила Столбова, который обладал лидерскими качествами, талантом руководителя и умел добиваться больших результатов вместе с коллективом прядильно-ткацкой фабрики. При Столбове предприятие процветало. Кроме того, именно при Михаиле Федоровиче были построены «косыгинские» дома и детские сады. Он оставил след в жизнях и судьбах людей, что чтят и помнят в Наро-Фоминске. Улица станет данью уважения к труду Столбова, оказавшего столь большое влияние на население, жизнь города и комбината, которым он руководил с 1959 по 1972 год.

Стоит отметить, что сам Столбов вырос в семье работников прядильно-ткацкой фабрики. Трудовой путь он начал также на заводе, но продолжению помешала Великая отечественная война. Михаил Федорович ушел на фронт, где пробыл с 1942 по 1945 год. За отличие на поле боя и уверенную службу получил множество наград, самой высокой из которых стал Орден Красной Звезды. Далее путь известного руководителя пролегал в Дедовске и Щелково, где он также занимал высокие должности на текстильных предприятиях. К боевым наградам прибавились и другие, за доблестный труд и усердие. Президиумом Верховного Совета СССР ему вручили и орден «Знак почета».