Новая услуга в скором времени будет доступна жителям Подмосковья на сайте госуслуг

Управление Росреестра совместно с Правительством Московской области разрабатывают проект по реализации услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

Отмечается, что в целях упрощения процедуры оформления документов по перепланировке помещений разработана блок-схема электронного сервиса по загрузке технического плана помещения. По результатам проведения учетно-регистрационных действий заявителю будет выдана выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, содержащая обновленные данные о жилом помещении.

Главной целью пилотного проекта по перепланировке помещений является обеспечение безопасности и комфорта проживания граждан, сохранение целостности зданий, а также защита граждан от незаконных действий и рисков.