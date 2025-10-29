Новая вспышка свинки в школе: Роспотребнадзор назвал причину

В седьмой школе Нового Уренгоя зафиксирован случай заболевания эпидемическим паротитом, известным в народе как свинка. Это уже не первая ситуация, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем, и об эпидемии речи не идет. Главный санитарный врач Ямала Людмила Нечепуренко в пресс-центре «Север-Пресса» прямо связала вспышку заболевания с отказом некоторых родителей от вакцинации, подчеркнув, что именно необдуманный подход антипрививочников привел к новым случаям заражения.

После выявления первого случая паротита на прошлой неделе в учебном заведении провели полную дезинфекцию всех помещений. В настоящее время учащихся, не имеющих прививок от этого заболевания, не допускают к занятиям в качестве профилактической меры.

Медики напоминают, что эпидемический паротит опасен серьезными осложнениями, включая развитие бесплодия, особенно в подростковом и взрослом возрасте. Региональные власти продолжают мониторинг ситуации, уделяя особое внимание детям из групп риска.

Ранее сообщалось, что бесплодие может стать одним из последствий заболевания свинкой.