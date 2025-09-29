Новая живая богиня Непала прошла традиционные испытания

Девочка теперь будет жить в изоляции от семьи во дворце Кумари, исполняя религиозные обязанности до достижения половой зрелости. Об этом пишет Republica.

В Непале двухлетняя Арьятара Шакья стала новой живой богиней Кумари, сменив восьмилетнюю Тришну Шакью. Для получения этого статуса девочка должна была соответствовать строгим критериям: принадлежать к касте Шакья, обладать безупречным здоровьем, никогда не терять зубы и не иметь повреждений кожи.

Кандидатки проходят особые испытания, включая проверку 32 признаков совершенства — от цвета кожи, сравниваемого с лепестками лотоса, до тембра голоса, напоминающего утиное кряканье. Решающим тестом становится ночь в храме, где девочек оставляют среди отрубленных буйволиных голов и людей в пугающих масках: сохранившая спокойствие признается избранницей.

Теперь Арьятара будет жить отдельно от родителей в специальном дворце, без возможности общения со сверстниками и получения обычного образования. Ее основной обязанностью станет участие в религиозных церемониях и благословение верующих. По традиции, она сохранит статус богини до начала полового созревания.

