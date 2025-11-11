Новая жизнь Советской улицы: в исторической части Каширы создали современное пространство для отдыха горожан

В Кашире состоялось торжественное открытие улицы Советской после масштабного благоустройства. Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе губернатора «Формирование современной комфортной городской среды».

Теперь историческая часть города с тротуарами, скверами и площадями превратилась в современное пространство для отдыха жителей и гостей округа. В обновленной зоне появились детские и спортивные площадки, фонтан, зоны для чтения и книгообмена, новые дорожки и парковки, освещение и камеры видеонаблюдения. Также выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы, а проезжая часть получила новый асфальт.

Торжественное мероприятие посетили глава округа Роман Пичугин, председатель Совета депутатов Сергей Буров, настоятель Успенского собора и жители города. Отдельные благодарности и Почетные грамоты получили сотрудники подрядной организации ООО «Альянс-4» за успешную реализацию проекта.

Жители уже могут прогуливаться по обновленным скверам около Краеведческого музея, Пушкинскому скверу и Летнему саду, наслаждаясь новой городской средой.