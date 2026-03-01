Новая жизнь водителей началась с 1 марта: что изменилось в жизни россиян за рулем

В России стартовало масштабное обновление законодательства для автомобилистов. Увеличены часы вождения в автошколах, а таксистов обязали соответствовать строгим требованиям по локализации машин.

Первого марта 2026 года в России начали действовать комплексные изменения, касающиеся водителей. Корректировки затронули как систему профессиональной подготовки в автошколах, так и сегмент легкового такси.

Минпросвещения утвердило обновленные образовательные программы, рассчитанные до 2032 года. Ключевое новшество — рост числа часов практических занятий для кандидатов в водители легковых автомобилей (категория B). Теперь будущие автомобилисты обязаны откатать не менее 42 часов вместо прежних 38. С учетом начального этапа обучения общая продолжительность практики составит 58 часов для машин с механической коробкой и 56 часов — с автоматической.

Автошколам разрешили внедрять дистанционный формат для теоретических занятий, используя специализированные платформы для отслеживания успеваемости. При этом очное обучение также сохраняется по желанию слушателей. Перечень мест для отработки навыков расширился: теперь это не только автодромы, но и территории таксопарков, автобусных парков и транспортных предприятий.

Программа пополнилась новыми темами. Учащиеся будут изучать правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и средств индивидуальной мобильности, основы безаварийной езды, а также работу с электронными документами. Обновлен и курс оказания первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме того, упрощена процедура переквалификации: для открытия новой категории теперь достаточно освоить специфику управления конкретным транспортом без повторения всего курса правил дорожного движения.

Одновременно вступил в силу федеральный закон № 116-ФЗ, регулирующий уровень локализации автомобилей такси. С 1 марта к перевозкам допускаются только машины, соответствующие одному из критериев: наличие не менее 3,2 тысячи баллов локализации (по аналогии с госзакупками) либо выпуск в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного с марта 2022 по март 2025 года. За нарушения предусмотрены санкции: водителям грозят штрафы и отстранение от работы, таксопаркам — аннулирование лицензий, агрегаторам — блокировка деятельности. Полный перечень разрешенных моделей транспортных средств пока официально не обнародован.