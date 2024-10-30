Новая зона отдыха появится на улице Крупешина в Балашихе

Сквер возле дома № 3 благоустроят по просьбам жителей. На территории заменят покрытие, модернизируют освещение, установят новые малые архитектурные формы, спортивную площадку.

Весь сквер оснастят камерами системы «Безопасный регион». Обновленная территория соединит уже благоустроенные зоны: парк на улице Заречной, пространство у «Фабрики» и стадион «Труд». Начать работы планируют весной 2025 года.

Ранее глава округа Сергей Юров отметил, что в Балашихе ежегодно обновляют существующие и создает новые общественные пространства. В 2024 году продолжили благоустройство на улице Пролетарской в Железнодорожном и продлили обновленный сквер.

Также начали реализацию масштабного трехлетнего проекта по программе «Парки в лесу». Благоустраивают лесопарк между двумя усадьбами – Горенки и Пехра-Яковлевское.