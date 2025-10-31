«Замерзла, наверное»: в Челябинске дикая рысь застряла в колючей проволоке на теплотрассе

В Челябинске произошел необычный инцидент — утром 31 октября на территории завода трубопроводной арматуры на улице Линейной обнаружили рысь, застрявшую в колючей проволоке, передает портал 74.ru.

Хищник оказался в ловушке между трубой теплотрассы и бетонным забором. По словам очевидцев, животное, вероятно, забралось на ограждение в поисках тепла.

На место происшествия выехали сотрудники городской службы спасения, представители Минэкологии и специалисты челябинского зоопарка.

Для безопасного освобождения животного было принято решение применить снотворное. После того как рысь была полностью обездвижена, специалисты аккуратно срезали проволоку и освободили ее.

По предварительной информации, спасенное животное передадут в местный зоопарк для дальнейшего наблюдения и оказания ветеринарной помощи.

