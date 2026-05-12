Подмосковное отделение «Единой России» за месяц отправило участникам СВО более 270 тонн гумпомощи

Подмосковное отделение «Единой России» в апреле отправило участникам СВО более 270 тонн гуманитарной помощи. С начала 2026 года на фронт было передано около 1,2 тыс. тонн грузов.

Из Коломны ко Дню Победы партийцы отправили бензиновые двигатели, печи, строительные инструменты, канаты и маскировочные сети. В общей сложно — более 1 тонны груза. Из Балашихи передали резину для колесной техники, бинокли, инструменты, средства гигиены и продукты — 1,5 тонны.

«Поддержка фронта давно стала по-настоящему народной. Балашиха регулярно помогает нашим защитникам, и эта работа не останавливается ни на один день. Благодарю всех, кто принимает участие в сборе гуманитарной помощи», — сказал секретарь местного отделения партии, глава Балашихи Сергей Юров.

Из Рузы передали бытовую технику, материалы для блиндажей и грузовик «ГАЗ-66». Общий вес переданной помощи превысил 4 тонны. Из Ступино отправили беспилотники, генераторы, бензопилы, воду, средства гигиены и бытовую химию. Гоуз доставил секретарь местного отделения партии, глава округа Сергей Мужальских.

Всего с начала СВО военным, а также жителям новых и приграничных регионов партийцы Подмосковья вместе с жителями и предпринимателями передали около 19 тыс. тонн помощи.