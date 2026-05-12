Специалисты НИКИ детства дали рекомендации по организации семейного выезда на природу без последствий

Теплая погода пробуждает желание выбраться всей семьей на свежий воздух — в лес, к водоему или в ближайший парк. Чтобы пикник принес только радость и не обернулся проблемами со здоровьем, специалисты Научно‐исследовательского клинического института детства подготовили ряд практических рекомендаций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Хотя шашлык прочно ассоциируется с отдыхом на природе, это блюдо не всегда подходит для детского меню. Если все же хочется угостить малыша мясом с мангала, отдавайте предпочтение диетическим сортам: курице, индейке, крольчатине или молодой телятине. Оптимальный вариант — мясо, которое ребенок уже пробовал в домашних условиях и которое не вызывало у него негативных реакций.

Особое внимание уделите маринаду. Вместо традиционных уксуса, майонеза и острых специй используйте более деликатные ингредиенты: кефир, минералку, лимонный сок или букет ароматных сушеных трав. Такой подход сделает мясо мягким и сочным, не перегружая его лишними компонентами.

Педиатры советуют предлагать шашлык детям не чаще 1 раза в 1–2 недели. Возрастные ограничения тоже имеют значение: знакомить малыша с этим блюдом стоит не раньше 2–3 лет. Не забывайте и о питьевом режиме: во время подвижных игр на свежем воздухе дети теряют много жидкости, а достаточное потребление воды помогает организму лучше переваривать пищу.

Безопасность на природе требует особой бдительности. Открытый огонь — зона повышенного риска, особенно для детей. Никогда не оставляйте малышей без присмотра рядом с мангалом: безопасное расстояние должно составлять не менее 2 м. Объясните детям правила поведения возле огня и следите, чтобы они их соблюдали.

В сезон активности клещей защита становится критически важной. Собираясь в лес, оденьте ребенка правильно: выберите светлую однотонную одежду, заправьте кофту в штаны, а штанины — в носки или высокие ботинки, обработайте одежду репеллентами с учетом возрастных ограничений и инструкции производителя. После возвращения с прогулки проведите тщательный осмотр себя и ребенка.

