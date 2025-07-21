Новейший блочно-модульный тепловой узел возводят на улице Карла Маркса в Наро-Фоминске

В холодное время года новая котельная обеспечит теплом 24 многоэтажных дома и 6 социально значимых объектов, расположенных в микрорайоне «Южный». В сочетании с котельной №7 она будет обслуживать приблизительно 13 000 жителей.

Этот объект заменяет собой устаревшую котельную №2, которая была построена еще в 1948 году. Использование блочно-модульной технологии – это инновационный подход в сфере жилищно-коммунального хозяйства. За счет внедрения передовых технологий, оборудование будет функционировать в автоматическом режиме, что гарантирует стабильную подачу тепла в жилые дома и позволит значительно сократить затраты на эксплуатацию.

Глава округа Роман Шамнэ лично посетил строительную площадку для контроля хода работ. Главная цель – завершить строительство до начала отопительного периода.

«Работы продвигаются в соответствии с графиком – уже выполнено 72%, завершение планируем к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Мы приложим все усилия, чтобы все объекты теплоснабжения работали стабильно и эффективно. Новая котельная гарантирует стабильное тепло в морозы и устранит риски аварий», — прокомментировал глава округа Роман Шамнэ.

Обновление котельных является частью масштабной программы по совершенствованию инженерной инфраструктуры, реализуемой при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Наро-Фоминский округ находится в числе регионов, где эта программа реализуется в наибольших масштабах. В текущем году в округе строятся 3 новые котельные, еще 9 проходят реконструкцию. В эксплуатацию уже введены объекты в Апрелевке на улице Февральской и в Наро-Фоминске на улице Пешехонова.