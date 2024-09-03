Ново-Ольховская школа открылась в поселке после капремонта

В День знаний учебное заведение поприветствовало на пороге более 330 ребят — они продолжат изучать разные науки в новом учебном году. Для многих из них школа уже успела стать вторым домом.

В Ново-Ольховскую школу в этом году поступил 31 первоклассник. Для них начинается новый этап в жизни, который пройдет в отремонтированном образовательном учреждении. Ребята впервые сядут за парты, но впереди их ждет еще немало интересного! Впрочем, как и школьников, которые вновь вернулись в родные стены после летних каникул.

Новый облик школы в поселке Новая Ольховка понравится детям. Он будет настраивать их на продуктивную учебу, ведь кабинеты здесь оборудованы по последнему слову образовательных технологий. Также модернизация затронула пищеблок, современный зал и школьный историко-краеведческий музей. Все эти помещения объединяет просторный и светлый коридор, по которому так приятно ходить во время перемены.

Глава округа оценил результат капитального ремонта и пожелал, чтобы школа в таком виде «стала для ребят родным домом». Здесь созданы все условия для того, чтобы детям было не только комфортно, но и интересно. Такая атмосфера располагает к постижению наук и воспитывает в юных умах патриотические чувства.

А помогать им в освоении знаний будут опытные специалисты и педагоги. К слову, в этом году коллектив пополнился, и теперь ребят встретят новые учителя физкультуры и английского языка. Роман Шамнэ пожелал им «мудрости и добра, а ученикам — целеустремленности, упорства и послушания.