Новоазовский батальон получил гуманитарную помощь от Ямало-Ненецкого автономного округа

Российские военнослужащие получили очередной груз, куда вошла необходимая спецтехника, сухие пайки и разное оборудование. В этот раз партия была доставлена руководству Новоазовского направления, о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Ямальские посылки дошли до своих получателей 15 июня. Поставляемое в них оборудование используется бойцами при выполнении поручений на поле боя и во время штатной работы.

Как заявила Анастасия Казанцева, депутат ЗС ЯНАО и руководитель партийного регионального центра волонтеров, в этот раз посылки содержали не только спецтехнику и сухие пайки. Отныне бойцы СВО обеспечены компьютерами, планшетами и принтерами.

С момента начала проведения специальных военных действий, в зону их проведения от Ямало-Ненецкого округа было отправлено не менее 150 тонн гуманитарной помощи.