Новобранцы приняли присягу в Коломне

В Мемориальном парке Коломны прошло торжественное событие. Сорок новобранцев, завершивших курс молодого бойца, приняли присягу. Ребята достойно прошли первоначальную общевойсковую подготовку. Теперь им предстоит отслужить срочную службу в рядах воздушно-десантных войск России.

Заместитель начальника управления территориальной безопасности администрации округа Андрей Букин отметил, что день принятия воинской присяги – важная веха в жизни мужчины.

«Сегодня перед своими сослуживцами и командирами, перед родителями и близкими вы пообещали защищать свою Родину, присягнули на верность Отчизне. Будьте всегда верны этой священной клятве, она дается один раз и на всю жизнь», – подчеркнул он.

Торжественность момента присяги с молодыми бойцами разделили их родные и друзья. С сердечными словами восхищения и уважения к ребятам обратилась мама одного из солдат Светлана Щербич.

«Глядя на вас сейчас, наши материнские сердца замирают. Только вчера вы были мальчишками, а сегодня перед нами – настоящие мужчины», – улыбнулась она.

Светлана пожелала ребятам с честью носить гордое звание солдата. И напомнила, что дома их любят и очень ждут.