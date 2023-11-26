Новое административное здание продолжают строить для Каширского ОВД

В Кашире на улице 1-я Дзержинская продолжается строительство административного здания для Каширского ОВД. Строительство данного объекта стартовало в конце марта этого года.

«У нас происходит капитальное строительство. Здание монолитное. На каждом этаже будет предусмотрено необходимые помещения для сотрудников, которые создадут комфортные условия для сотрудников правоохранительных органов. 4-этажная секция будет оснащена лифтом», — рассказал начальник строительства Вагиф Махмудов.

Ожидается, что новое административное здание станет самым современным как для Каширы, так и для всей Московской области. В строительстве используются новейшие технологии. Его конструкция будет полностью состоять из стекла и бетона.

На объекте активно ведутся монолитные работы, идет укладка инженерных сетей. Для нового здания органов внутренних дел будет сооружена собственная котельная. Еще на территории появятся 2 КПП, гараж открытого типа и другие хозпостройки.