Новое большое игровое пространство открыли в ЖК «Белая Дача парк» в Котельниках

Девелопер компания ПИК открыл PlayHub «Ферма» на территории жилого квартала «Белая Дача парк» в городском округе Котельники. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что доминантой «Фермы» стала водная зона «Мельница», которая идеально подходит для активностей в жаркий период. Это двухэтажный дом-мельница, дамба, ветряки, вертикальные тоннели, помпа и даже искусственный ручей — все для экспериментов с водой и игр в команде. Здесь дети могут забираться в вертикальный тоннель с сетками и скатываться с горки, а еще переговариваться по трубам и играть деревянными шестеренками.

В целом playHub «Ферма» разделен на несколько функциональных зон по возрастам и интересам. Для самых маленьких предусмотрены песочницы и небольшие игровые элементы, где малыши смогут развивать моторику и воображение. Для детей постарше создан большой лазательный комплекс из бревен и веселые качели-балансир.

А вот взрослые жители обязательно оценят сад-огород из цветущих ароматных растений, амфитеатр и гамаки для отдыха.