Новое футбольное поле откроют летом в Балашихе

Футбольное поле в Пестовском парке появится на месте, где зимой открыли каток. Жители округа смогут оценить благоустроенную зеленую зону уже летом 2024 года. Подробности о новинке сообщил глава округа Сергей Юров в ходе выездного совещания в парк 2 апреля.

К лету в Пестовском парке на поле обновят асфальт, оборудуют искусственное покрытие, проведут дорожки, а также откроют раздевалки. Сейчас локация активно готовится к летнему сезону. Перед изменениями территорию благоустраивают и убирают.

«Апрель у нас традиционно месяц чистоты и благоустройства. Наши парковые пространства активно готовятся к летнему сезону, убирают территории, благоустраивают их. Сейчас мы готовим территорию катка в Пестовском парке к летнему сезону. В июне мы планируем здесь завершить работы — на месте катка откроется футбольное поле»,- сказал Сергей Юров.

Пестовский парк уже претерпел масштабную реконструкцию в 2021 году, став местом притяжения жителей Балашихи и гостей округа. В порядок приводят все зоны территории, в том числе лесную и центрую часть парка. Посетителям зеленой зоны доступен памп-трек, лыжероллерная трасса, площадка для выгула собак, а также кафе. Каждый год в парк привносят что-то новое. Например, открыли аптекарский огород, веревочный парк и перевернутый дом. Зимой действуют лыжные трассы и каток.