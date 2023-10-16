Новое кафе появилось на Осташковском шоссе в подмосковных Мытищах

В деревне Ульянково городского округа Мытищи достроили здание общественного питания, оно появилось у Осташковского шоссе, сообщили областном Главгосстройнадзоре.

В ведомстве уточнили, что сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт» провели итоговый осмотр завершения строительства объекта и выдали положительное заключение о соответствии здания всем установленным требованиям. Площадь нового кафе составила 585 квадратных метров, на его кухне будут работать пять человек. На прилегающей территории разместили парковочные места для автомобилей и лиц с ограниченными возможностями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».