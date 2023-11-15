Новое медицинское оборудование поступило в Каширскую больницу

В частности, в медучреждении появился базовый лапароскопический комплекс для проведения видеоэндоскопических операций на брюшной полости. Новое оборудование отечественного производства оснащено цифровой HD камерой, что положительно влияет на качество визуализации во время проведения операций.

«Мы можем более точно и детально осматривать области, требующие хирургического вмешательства, что облегчает нашу работу и повышает точность операций. Это важно для успешного лечения пациентов и сокращения времени восстановления», - сказал заведующий хирургическим отделением Александр Страчук.

В сообщении администрации подчеркнули, что медицинское учреждение продолжает обновлять технику и повышать качество оказания помощи населению.