Новое наркозное оборудование поступило в больницы Московской области

В подмосковные больницы поступили новые наркозно-дыхательные аппараты, которые применяют при проведении различных операций, когда необходимы анестезия и искусственная вентиляция легких. Об этом сообщили в областном Минздраве.

«С начала года мы поставили в наши больницы 29 единиц оборудования для наркоза на общую сумму более 90 миллионов рублей. А всего в этом году планируем поставить 44 таких аппарата», — рассказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.

Всего оборудование получили 12 медицинских организаций, включая Сергиево-Посадскую, Лобненскую, Видновскую и другие больницы, а также МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского.

Заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 1 Сергиево-Посадской больницы Владимир Иптышев отметил, что к ним поступило 11 единиц техники. По его словам, они позволяют регулировать объем воздуха и количество производимых вдохов для поддержания жизнедеятельности человека, находящегося под наркозом.

Отметим, что технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.