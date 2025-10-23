Новое нефтяное пятно угрожает Черному морю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил изданию 93.ru о новой чрезвычайной ситуации: около 900 тонн мазута движется к берегам Темрюка и Тамани. Для ликвидации последствий задействован резервный фонд региона, сообщает 93.ru.

По словам Кондратьева, ситуация развивается как «вторая серия эпопеи с танкерами». Источник загрязнения он не уточнил. Ранее в регионе ликвидировали разлив около 2,4 тыс. т. мазута, половина которого попадала на прибрежные территории.

Параллельно на пляжах Анапы восстанавливают защитные песчаные валы. В региональном оперштабе отметили, что меры принимаются в связи с фиксацией пятна в море, которое может представлять скопление нефтепродуктов.

