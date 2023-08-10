Новое нейрохирургическое оборудование закупили в МОНИКИ и Солнечногорскую больницу

Ультразвуковой деструктор закупили и поставили в Солнечногорскую больницу и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского. На закупку деструкторов было выделено двадцать четыре миллиона рублей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Ожидается, что в Солнечногорской больнице аппарат будут использовать в нейрохирургическом отделении во время операций на головном и спинном мозге для щадящего удаления опухолей без разрушения окружающих здоровых тканей.

А в МОНИКИ аппарат поступил в хирургическое отделение № 3 (трансплантации и хирургии печени) для использования в большинстве сложных операций на печени.

«В настоящее время деструктор — самое современное и высокотехнологичное оборудование по ультразвуковому воздействию и удалению опухолей. Благодаря поступившей технике, врачи смогут проводить операции с высокой точностью и минимальной травматичностью. Аппарат уже введен в работу», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Солнечногорской больницы Роман Михайлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в следующем году в регионе окончательно распрощаются с аналоговым медоборудованием.