Новое оборудование для диагностики доставили в Павлово-Посадскую ЦРБ

В эндоскопический кабинет Центральной районной больницы Павловского Посада привезли видеогастроскопы и видеоколоноскоп. Эту диагностическую технику приобрели для медучреждения по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы модернизации первичного звена.

Благодаря улучшенной четкости и увеличению масштабов изображения можно более детально и точно исследовать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, а также проводить диагностику на наличие онкологических заболеваний. А еще на аппаратах возможен осмотр в узком световом спектре, при котором патологические очаги становятся более различимы.

Дополнительным плюсом модернизированной техники называют более простое управление. Сейчас доктор наблюдает за исследованием через монитор, а не окуляр, как раньше.

Также видеогастроскопы и видеоколоноскоп нового поколения более мобильны. При поворотах аппаратов врач может не менять позу и оставаться в том же положении. Это в разы снижает нагрузку медиков.