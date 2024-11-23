Новое оборудование для диагностики патологий появилось в Дубне

С 25 ноября в Медико-санитарной части №9 ФМБА России, расположенной в Дубне, начнет функционировать современный рентгеновский компьютерный томограф VENTUM Pro 64.

С помощью этого передового КТ можно провести обследования с применением метода внутривенного контрастирования и одновременного отслеживания уровня контрастного вещества в сосудах. Также он необходим в случае проведения исследований морфологических изменений органов и тканей в организме.

VENTUM Pro 64 позволяет просматривать изображения в 2D и реконструировать их в трехмерном пространстве. Кроме того, аппарат поможет специалисту поставить верный и точный диагноз пациенту. Этот метод особенно ценен при заболеваниях костей и суставов, травм черепа, мозга и лицевого скелета, а также при атеросклерозе и аневризме сосудов.

КТ незаменима и для выявления различных патологий органов грудной клетки, заболеваний позвоночника, нарушений щитовидной и паращитовидной желез. Прийти на прием с использованием передового оборудование можно с 25 по 29 ноября (с 08:00 до 20:00).

Начиная с 1 декабря КТ-исследования будут проводиться круглосуточно. Запись ведется по адресу: г. Дубна, ул. Ленинградская, д. 9 и по телефону: 8 (496) 213-90-12. Позаботьтесь о своем здоровье уже сейчас!