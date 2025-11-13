Новое оборудование, мебель и система безопасности: как преобразится детский сад №5 в Волоколамске

В Волоколамске проверили качество ремонта в детском саду №5. Контроль проводили представители администрации округа вместе с родительским комитетом и подрядчиком. Работы уже подходят к завершению.

По словам главы округа Натальи Козловой, здание стало светлее, теплее и уютнее. В детском саду обновлен пищеблок и установлено новое оборудование, закуплена мебель для игровых и спальных комнат, а также планируется современное оснащение музыкального зала. Установлена новая система пожарной безопасности, ведется благоустройство территории, а по периметру смонтируют камеры «Безопасный регион».

Обновленный детсад откроется для своих воспитанников до конца года.